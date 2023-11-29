Наркоман решил стать наркоторговцем, втянул приятеля и просчитался

Двое мелких поставщиков наркотиков в Сортавале ответят за целый ряд преступлений. Приятели решили заработать криптовалюту и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что мужчина 1985 года рождения пару лет сам был потребителем дурмана. Потом он нашел объявление о возможности подработки на нелегальной интернет-площадке.

Анонимный организатор предложил забирать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать и распределять по так называемым тайникам в окрестностях Сортавалы. Вознаграждением была как криптовалюта, так и возможность получать «синтетику» для личного употребления.

Своего транспорта у наркомана не было, поэтому он привлек к выполнению заказов приятеля с автомобилем. Юноша из Сортавальского района 1999 года рождения вскоре попросил объяснить, как устроена схема. Потом тоже втянулся в наркобизнес.

Приятелей поймали и изъяли больше 10,6 килограмма производных синтетического наркотика. Наркоторговцам предъявили обвинения по целому ряду преступлений. Им грозит до двадцати лет. Лишения свободы, дело уже направили в суд // фото: fabricasimf/ freepik.com