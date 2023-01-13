Наркодиспансер в Петрозаводске с трудом вмещает нуждающихся в помощи

Не у всех жителей Петрозаводска получилось спокойно вернуться к рабочим будням после новогодних праздников. Республиканский наркодиспансер едва успевает принять всех, кто нуждается в помощи, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Так, с 31 декабря в наркологический стационар ежедневно поступают по 6-7 человек. В это число не входят те люди, которые попадают в другие больницы города с отравлениями алкоголем или с обострениями заболеваний, вызванными употреблением спиртного.

В министерстве призвали жителей республики не использовать любой праздник, как повод выпить. Старый новый год вполне можно встретить и без алкоголя, напомнили в ведомстве. // Фото: unsplash.com