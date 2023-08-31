Накануне 1 сентября школьники отрываются на площади Кирова

Сегодня в 16.00 на площади Кирова в Петрозаводске открылся музыкальный фестиваль «Вверх» (возрастное ограничение 0+). Молодежь выиграла грант и развлекает другую молодежь.

Как рассказала главный организатор фестиваля Ангелина Теракова, на сцену выйдут 9 групп их разных районов Карелии и десятая - хедлайнер, группа «САМИ». Будут представлены различные жанры: хип-поп, хард-рок, инструментал и другие. Из девяти групп с помощью голосования в интернете выберут трех победителей, которым запишут треки на профессиональных студиях. Таким образом организаторы объясняют выбор названия для фестиваля: дают возможность музыкантам начать движение вверх.

Открыла концерт на Кирова группа «Медвежья икра» из Медвежьегорска. Школьники на площадь прибывают, но пока ощущение, что полицейских больше. Открыты четыре рамки, через которые можно пройти на площадь Кирова. Работают несколько палаток с едой и напитками, желающие могут съесть шашлык и выпить квасу. // Фото «Петрозаводск говорит»