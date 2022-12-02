Находившийся в розыске мужчина попался с поличным на краже тушенки

Ночью в пятницу, 2 декабря, посетитель попытался украсть несколько банок тушенки в одной из торговых точек Петрозаводска. Это заметили и вызвали росгвардейцев, которые задержали гражданина, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Охранник объяснил прибывшим на место силовикам, что мужчина спрятал под одежду несколько банок с тушенкой. Но когда увидел, что его заметили, выложил похищенное на прилавок.

Когда личность 29-летнего нарушителя установили, оказалось, что его ищут. Жителя Петрозаводска объявили в розыск по уголовной статье. При осмотре обнаружили одну банку тушенки, которую воришка не вернул. // фото: Росгвардия