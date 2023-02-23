Надежда Холманских взяла третью медаль первенства России

Первенство России по спортивному ориентированию, проходящее в Саратове, продолжает приносить медали карельским спортсменам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня ориентировщики боролись за медали на длинной дистанции. Воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Надежда Холманских завоевала серебряную медаль.

Это уже третья награда Надежды на этих стартах. Ранее она взяла золото и бронзу в других гонках. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»