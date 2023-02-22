Медали за метание копья завоевали карельские спортсменки

Достойные результаты на состязаниях в Сочи показали карельские легкоатлетки. Всероссийские соревнования проходили 20 – 22 февраля, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Воспитанницы СШОР № 3 Петрозаводска завоевали медали в метании копья. Серебряным призером в категории девушек до 18 лет стала Ева Икутьева. Ее результат - 41,09 метра. Спортсменку тренируют Андрей Моруев и Наталия Козлова.

Анастасия Босенко получила бронзу среди девушек до 16 лет. Она метнула копье на 39,26 метра. Спортсменка занимается с тренерами Андреем Моруевым и Еленой Ушинской. // фото: vk.com/minsportkarelia