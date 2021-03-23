Национальный музей проведет в субботу акцию «Всей семьей в музей!»

27 марта с 10:00 до 18:00 Национальный музей Карелии проводит акцию «Всей семьей в музей!», сообщает паблик «Министерство культуры Республики Карелия».

Весь день посетителей ждут мастер-классы, интересные экскурсии, увлекательные занятия, спектакль-променад и фотозона. Подробное описание мероприятий на сайте музея или по телефону 55-96-20 (касса).

Программа акции:

10:00–18:00 – работа фотозоны (0+)

10:00–18:00 – выставка одного дня «Мгновения детства» в рамках акции «Подарок музею» (0+)

10:00–18:00 – работа Art-зоны «Агитплакат» (6+)

10:30, 12:30 – игровая программа «У наших ворот всегда хоровод» (6+)

11:00, 14:30 – мастер-класс «Весенняя открытка» в технике цианотипия (10+)

11:30, 13:30 – экскурсия «Тот самый длинный день в году…» (10+)

12:00, 15:30, 16:30 – экскурсия «История Круглой площади» (10+)

13:00, 15:00 – интерактивное занятие «Из истории денег» (6+)

14:00 – лекция «Косплей 1900 года, или Игра в русскую старину. Старинный заонежский наряд на снимках Карла Иогансона» (12+)

16:00 – занятие «Karjalan kieli. Карельский язык» (6+)

17:00, 18:00 – спектакль-променад «Площадь необъятных перспектив» (12+), необходима предварительная запись.

Фото с сайта i1.photo.2gis.com