Начался прием документов на представление субсидий предпринимателям

Минэкономразвития Карелии объявляет о приеме документов для участия в отборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме НКО), индивидуальным предпринимателям, – производителям товаров, работ, услуг, сообщается на сайте правительства Карелии.

Субсидии выделяются:

при возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов (за исключением субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, указанных в абзаце втором и третьем настоящего подпункта), текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Максимальный объем финансовой поддержки на одного получателя субсидии составит не более 2 000 000 рублей и не более 70 процентов от произведенных затрат.

при возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: переработку и консервирование мяса и мясной пищевой продукции, переработку и консервирование мяса, производство и консервирование мяса птицы, производство молочной продукции, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - не более 4 000 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 90 процентов от произведенных затрат;

при возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, переработку и консервирование мяса и мясной пищевой продукции, - не более 8 000 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 90 процентов от произведенных затрат;

при возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Максимальный объем финансовой поддержки на одного получателя субсидии составит не более 3 000 000 рублей и не более 50 процентов от произведенных затрат.

при возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания, - на оплату фактически понесенных расходов на приобретение оборудования, относящегося ко второй - десятой амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Максимальный объем финансовой поддержки на одного получателя субсидии составит не более 3 000 000 рублей и не более 70 процентов от произведенных затрат.

Перечень документов, необходимых для получения субсидии:

При возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:

заявление о предоставлении субсидии по установленной Министерством форме;

заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении субсидии, на подачу такого заявления;

копии договоров о приобретении оборудования, копии документов, подтверждающих прием-передачу оборудования, заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по договорам приобретения оборудования;

копии документов, подтверждающих размер средств (собственных или заемных), направленных на приобретение основных средств, за период не ранее чем за два года, предшествующих году подачи заявления о предоставлении субсидии, заверенные получателем субсидии (при наличии)

копия действующего сертификата соответствия системе добровольной сертификации «Сделано в Карелии» (при наличии).

При возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

заявление о предоставлении субсидии по установленной Министерством форме;

заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении субсидии, на подачу такого заявления;

копии договоров, заключенных с организацией, осуществляющей присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заверенные получателем субсидии;

копии документов, подтверждающих исполнение договора (акт об осуществлении технологического присоединения), заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по договору по присоединению к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

копии документов, подтверждающих размер средств (собственных или заемных), направленных на приобретение основных средств, за период не ранее чем за два года, предшествующих году подачи заявления о предоставлении субсидии, заверенные получателем субсидии (при наличии);

копия действующего сертификата соответствия системе добровольной сертификации «Сделано в Карелии» (при наличии).

При возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания:

заявление о предоставлении субсидии по установленной Министерством форме;

заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предоставлении субсидии, на подачу такого заявления;

документ, подтверждающий принятие оборудования учреждением, исполняющим наказание, в целях осуществления производства с использованием труда осужденных;

копии договоров о приобретении оборудования, копии документов, подтверждающих прием-передачу оборудования, заверенные получателем субсидии;

заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по договорам приобретения оборудования;

копии документов, подтверждающих размер средств (собственных или заемных), направленных на приобретение основных средств, за период не ранее чем за два года, предшествующих году подачи заявления о предоставлении субсидии, заверенные получателем субсидии (при наличии);

копия действующего сертификата соответствия системе добровольной сертификации «Сделано в Карелии» (при наличии).

К возмещению будут приняты затраты, произведенные в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенные в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор.

Прием документов в целях предоставления субсидии осуществляется со 2 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, с 08.00 до 20.00 по будним дням.

Документы на получение субсидии возможно также подать в электронном виде. Ссылка для подачи документов: https://www.diadoc.ru/

По вопросам подачи документов в электронном виде и для предварительной записи для подачи документов на бумаге можно обратиться к сотрудникам Центра по телефонам: 8 (8142) 44-54-00 или 8 (800) 100-29-80.

Фото с сайта small.lenobl.ru