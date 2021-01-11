Началась регистрация участников на Чемпионат Карелии по триатлону
7 марта на РСК «Курган» в рамках спортивного фестиваля Karelia Challenge 2021 пройдет Чемпионат Карелии по зимнему триатлону, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».
Участников соревнований ждёт основная гонка (дистанция 3 км + 5 км + 5 км), а также эстафета команд (3 км бег, 5 км велогонка, 5 км лыжная гонка).
Программа Чемпионата выглядит следующим образом.
11:00 - открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов для иногородних участников
11:15-11:45 - постановка велосипедов в транзитную зону
11:50 - торжественное открытие
12:00 - старт
14:30 - церемония награждения
Организаторы соревнований сообщают, что для всех участников, которые будут регистрироваться до 20 января 2021 года, действует специальная акция. Подробная информация – в группе Зимний триатлон.
Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия» и Зимний триатлон | Karelia Challenge