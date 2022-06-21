На выходные Рускеала превратится в зону спортивных активностей

Фестиваль спорта и активного образа жизни ecoFest Ruskeala и всероссийский Олимпийский день (0+) пройдут в Рускеале в ближайшие выходные. О мероприятии сообщает группа «Спорт-норма жизни Карелия».



Для участников и гостей запланированы ночные забеги, yoga-party с мастер-классом по стоянию на гвоздях, скандинавская ходьба, гонка на сапбордах, заплывы на открытой воде большого рускеальского каньона.

Участники ecoFest Ruskeala 25 июня пробегут дистанции в 31, 21, 10 и 5 километров. Старты забегов запланированы с 20:15. В этот же день пройдут гонки на надувных досках. 26 июня состоятся заплывы на различные дистанции. (фото vk.com)