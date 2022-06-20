Карельский ушуист завоевал два «золота» на российской спартакиаде

Финал XI летней Спартакиады учащихся России 2022 по ушу таолу начался 16 июня в столице. Соревнования проходят в Московском дворце ушу, на них отлично выступил юный карельский спортсмен, сообщили в Минспорта РК.

В спартакиаде за звание лучших борются 200 сильнейших спортсменов 2009-2007 года рождения. Все прошли отбор на Первенстве России по ушу таолу.

Максим Дедовец завоевал две золотые медали в тайцзицюань и тайцзицзянь, поставив личные рекорды.

В судействе соревнований принимала участие Юлия Смирнова. Она вместе с Мариной Потаповой тренирует карельского спортсмена. // Фото: Минспорта Карелии