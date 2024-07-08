На вопросы о материнском капитале ответят жителям Карелии

Еженедельную горячую линию карельского отделения Социального фонда посвятят вопросам маткапитала. Она пройдет 9 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям республики ответят на интересующие их вопросы по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11:00 до 13:00.

В частности, можно будет узнать, кому положен сертификат и как он оформляется, на какие цели семья может направить средства маткапитала.

Консультации по другим вопросам можно получить по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-200-07-57 ежедневно по будням с 09.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45). // фото: pixabay. com