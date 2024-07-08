Иск к назвавшей общественницу «курицей» депутату начали рассматривать

В понедельник, 8 июля, началось рассмотрение иска председателя общественной организации «Заонежье» Валентины Сукотовой к депутату ЗС Карелии Галине Гореликовой, которая на заседании комитета назвала ее «курицей».

Сама Гореликова в суд не пришла. Ее представитель - адвокат Ольга Яковлева сказала, что Гореликова готова выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и публично извиниться на заседании парламентского комитета по образованию.

После скандала Гореликова сложила полномочия председателя комитета по образованию, но осталась депутатом. Представитель Сукотовой - Ольга Тужикова сообщила, что ее доверительница увеличивает сумму моральной компенсации до 100 тысяч рублей.

Судья Кирилл Кипятков в связи с увеличением исковых требований отложил рассмотрение иска и решил привлечь в качестве заинтересованного лица работодателя, то есть ЗС РК. Следующее заседание состоится 7 августа. // фото: Антонина Кябелева/ «Петрозаводск говорит»