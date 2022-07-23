На Валааме взорвали мину весом 900 килограммов

Операция по уничтожению морской донной мины весом практически в одну тонну, найденной возле Валаама, прошла успешно. Об этом сообщается в паблике Госкомитета по безопасности населения.

Опасную операцию провели накануне в 21:38. Находка времен Великой Отечественной войны была перемещена в безопасное место. Участок для обезвреживания мины специалисты искали достаточно долго, так как на Валааме местность скалистая, а по правилам безопасности мину необходимо положить в углубление в земле, и только затем произвести взрыв.

— Благодаря слаженным действиям группы, в состав которой вошли специалисты КРПСС из петрозаводского и сортавальского отрядов, сотрудники МЧС и МВД РК, операция по уничтожению мины прошла оперативно, а главное — безопасно для всех, — сообщили в Госкомитете.

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения поблагодарил местных жителей, предоставивших необходимую технику и поддержку специалистам.