На улице в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 14 августа на участке Древлянской набережной в районе пересечения с улицей Анохина будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Нововведения призваны обеспечить безопасность горожан.

Администрация Петрозаводска просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и не нарушать Правила дорожного движения. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter