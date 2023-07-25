25 июля 2023, 20:07
На улице в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта
На Древлянской набережной произойдут изменения в схеме дорожного движения
В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Так, с 14 августа на участке Древлянской набережной в районе пересечения с улицей Анохина будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Нововведения призваны обеспечить безопасность горожан.
Администрация Петрозаводска просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и не нарушать Правила дорожного движения. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter