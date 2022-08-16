На улицах карельской столицы будут искать пьяных за рулем

В среду, 17 августа, в Петрозаводске пройдет очередной «Контроль трезвости». Инспекторы ДПС будут проверять, в каком состоянии водители сели за руль.

Пьяные автомобилисты попадают в поле зрения стражей порядка с завидной регулярностью. За семь месяцев этого года автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 585 нетрезвых водителей, причем 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Сотрудники ГИБДД сейчас оснащены видеорегистраторами «Дозор-77», записи с этих приборов являются доказательствами в суде. // Фото: ГИБДД Петрозаводска