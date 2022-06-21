На три дня ограничат движение транспорта по мосту на севере Карелии

На трассе «Кола» в Беломорском районе на 782-м километре автодороги Р-21 «Кола» выполняются строительно-монтажные работы. В связи с ремонтом 24, 25 и 26 июня изменится способ проезда по мосту через реку Кевятюшоя, предупреждают водителей в пресс-службе Упрдор «Кола».

«В указанные дни движение по объездному мосту будет организовано поочередно, по реверсивной схеме - краткосрочными периодами, до шести раз в течение рабочей смены»,

- пояснили дорожники.

Водителей просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными к сигналам регулировщиков, подаваемым при подъезде к участку ремонтных работ. Фото: stockphoto.