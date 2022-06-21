До конца сентября будут ремонтировать автоартерию в Олонецком районе

В Олонецком районе дорожники приведут в порядок 25 км трассы вблизи поселка Речная Сельга. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти 40%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сейчас выполняются работы по устройству основания под водоотводные лотки с проезжей части, подрезке обочин, расширению насыпи на 29-м км, проводится замена торфяных и глинистых грунтов в нижних слоях на 34-м км. Ремонт планируют закончить в конце сентября. Всего в Олонецком районе отремонтируют более 60 км дорог.

Также глава региона сообщил, что в 2022 году по нацпроекту в надлежащее состояние приведут дороги в Прионежском, Пряжинском, Суоярвском Медвежьегорском, Калевальском, Кондопожском Лахденпохском, Костомукшском, Сегежском районах и Петрозаводском городском округе. Фото: vk.com/aparfenchikov.