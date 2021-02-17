17 февраля 2021, 20:58
На трассе «Вологда-Медвежьегорск» вводят временные ограничения
Из-за ремонта на шлюзе Беломорканала ограничения продлятся до середины апреля
Администрация «Беломорканала» предупредила автомобилистов о временных ограничениях на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск».
Из-за работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза №2 в поселке Повенец вводятся временные ограничения движения транспортных средств на 606-608км ограничения будут действовать с 19 февраля по 15 апреля.
Объезд будет производиться по временной однополосной объездной дороге со светофорным регулированием.
Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты и учитывать время для проезда ремонтируемого участка. (фото transport.pskov.ru)