На трассе «Вологда-Медвежьегорск» вводят временные ограничения

Администрация «Беломорканала» предупредила автомобилистов о временных ограничениях на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

Из-за работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза №2 в поселке Повенец вводятся временные ограничения движения транспортных средств на 606-608км ограничения будут действовать с 19 февраля по 15 апреля.

Объезд будет производиться по временной однополосной объездной дороге со светофорным регулированием.

Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты и учитывать время для проезда ремонтируемого участка. (фото transport.pskov.ru)