На трассе «Сортавала» возможны перебои в освещении

На участках трассы «Сортавала»с 26 по 30 апреля возможны перебои с освещением, предупреждают водителей в пресс-службе Упрдор «Кола». Нестабильная работа осветительных приборов связана с ремонтом сетей, проводимыми энергетиками.

«Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток до момента завершения ремонта», - обратились в организации к карельским водителям.

Напомним, о ситуации на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области можно узнавать в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола». Фото: pixabay.