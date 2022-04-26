26 апреля 2022, 13:22
Общество

На трассе «Сортавала» возможны перебои в освещении

Прерывание в подаче энергии связано с работами на электросетях

На участках трассы «Сортавала»с 26 по 30 апреля возможны перебои с освещением, предупреждают водителей в пресс-службе Упрдор «Кола». Нестабильная работа осветительных приборов связана с ремонтом сетей, проводимыми энергетиками.  

«Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток до момента завершения ремонта», - обратились в организации к карельским водителям.

Напомним, о ситуации на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области можно узнавать в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола». Фото: pixabay.

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Метки: 
новости Карелии
дороги
освещение дорог
Упрдор «Кола»
ремонтные работы
энергетики