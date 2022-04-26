Эндоскопическая система за 5 млн рублей появилась в Пряжинской ЦРБ

Оборудование более чем за 5 миллионов рублей поступило в Пряжинскую ЦРБ. Это современная эндоскопическая система, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Аппарат уже протестировали и обучили работе на нем специалистов. Система необходима, чтобы проводить качественное обследование органов пищеварения. Она позволяет медкам точно и быстро диагностировать отклонения.

Эндоскопическую стойку закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. По ней же в больницу поставили электроэнцефалограф, два стерилизатора, кардиосинхронизированный дефибриллятор.

До окончания года для Пряжи планируют закупить в общей сложности 16 единиц медоборудования. Это в том числе ультразвуковая система исследования сосудов, кольпоскоп, электрокардиограф, аппарат для суточного мониторирования артериального давления и хирургический стол.

В ближайшие четыре года для Пряжинской ЦРБ должны закупить больше 40 современных медицинских устройств. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте