На трассе «Кола» в Карелии произошло ДТП, госпитализированы двое

Сегодня около 17 часов на 625-м километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На месте происшествия работали трое спасателей и одна единица техники.

В результате дорожного происшествия два человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.