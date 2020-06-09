09 июня 2020, 20:23
На трассе «Кола» в Карелии произошло ДТП, госпитализированы двое
В Медвежьегорском районе сегодня днем столкнулись два автомобиля, на месте работали специалисты МЧС
Сегодня около 17 часов на 625-м километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
На месте происшествия работали трое спасателей и одна единица техники.
В результате дорожного происшествия два человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу.