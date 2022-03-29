Продается 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса "Riverside"

В поисках просторной квартиры для своей семьи? Отдаете предпочтение небольшим домам? Хотите тихий и безопасный двор? Закрытую территорию? Для вас отличный вариант - 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса «Riverside».

Особенности новостройки:

Центр

На берегу реки Неглинки

8-этажный кирпичный дом

На этаже всего 2 квартиры

Закрытый и уютный двор

Бесшумный лифт Otis

Парковка на 1 этаже + гостевая стоянка во доре

Рядом парк и аллея 300-летия Петрозаводска

Дом рассчитан на 10 семей. На продажу выставлена последняя квартира.

- 103.3 кв.м.

- 3 комнаты

- 3/8 этаж

- Потолки 3м

- Вид на парк

- Окна выходят на 3 стороны.

- Выполнена подготовка под отделку.

- Изюминка планировки: ванная комната с окном.

- Теплые полы в прихожей, ванне, туалете, гостиной-кухне.

- Горячая вода круглый год (установлен индивидуальный котел в квартире).

Отличный готовый вариант для большой семьи! Возможны индивидуальные условия оплаты.

Еще сомневаетесь? Смотрите подробнее обо всех преимуществах новостройки в видеоролике:

Оцените уникальный объект лично: записывайтесь на индивидуальный показ по тел. 44-55-55

На правах рекламы.