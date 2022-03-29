29 марта 2022, 17:10
Маркет

Продается 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса "Riverside"

Дом расположен в центре города на берегу реки и рассчитан всего на 10 семей

В поисках просторной квартиры для своей семьи? Отдаете предпочтение небольшим домам? Хотите тихий и безопасный двор? Закрытую территорию? Для вас отличный вариант - 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса «Riverside».

Особенности новостройки:

  • Центр
  • На берегу реки Неглинки
  • 8-этажный кирпичный дом
  • На этаже всего 2 квартиры
  • Закрытый и уютный двор
  • Бесшумный лифт Otis
  • Парковка на 1 этаже + гостевая стоянка во доре
  • Рядом парк и аллея 300-летия Петрозаводска

Дом рассчитан на 10 семей. На продажу выставлена последняя квартира.

- 103.3 кв.м.

- 3 комнаты

-  3/8 этаж

- Потолки 3м

- Вид на парк

- Окна выходят на 3 стороны.

- Выполнена подготовка под отделку.

- Изюминка планировки: ванная комната с окном.

- Теплые полы в прихожей, ванне, туалете, гостиной-кухне.

- Горячая вода круглый год (установлен индивидуальный котел в квартире).

Отличный готовый вариант для большой семьи! Возможны индивидуальные условия оплаты.

Еще сомневаетесь? Смотрите подробнее обо всех преимуществах новостройки в видеоролике:

Оцените уникальный объект лично: записывайтесь на индивидуальный показ по тел. 44-55-55

 

На правах рекламы.

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Метки: 
riverside
Просторная квартира бизнес класса
Дом у реки
ООО «Строительно-финансовая компания»
СФК