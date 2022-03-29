Продается 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса "Riverside"
В поисках просторной квартиры для своей семьи? Отдаете предпочтение небольшим домам? Хотите тихий и безопасный двор? Закрытую территорию? Для вас отличный вариант - 3-комнатная квартира в доме бизнес-класса «Riverside».
Особенности новостройки:
- Центр
- На берегу реки Неглинки
- 8-этажный кирпичный дом
- На этаже всего 2 квартиры
- Закрытый и уютный двор
- Бесшумный лифт Otis
- Парковка на 1 этаже + гостевая стоянка во доре
- Рядом парк и аллея 300-летия Петрозаводска
Дом рассчитан на 10 семей. На продажу выставлена последняя квартира.
- 103.3 кв.м.
- 3 комнаты
- 3/8 этаж
- Потолки 3м
- Вид на парк
- Окна выходят на 3 стороны.
- Выполнена подготовка под отделку.
- Изюминка планировки: ванная комната с окном.
- Теплые полы в прихожей, ванне, туалете, гостиной-кухне.
- Горячая вода круглый год (установлен индивидуальный котел в квартире).
Отличный готовый вариант для большой семьи! Возможны индивидуальные условия оплаты.
Еще сомневаетесь? Смотрите подробнее обо всех преимуществах новостройки в видеоролике:
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