На празднование Дня республики хотят пригласить «Город 312»

На празднование Дня республики в Карелии хотят пригласить поп-рок группу «Город 312» из Киргизии. Аукцион на организацию выступления размещен 12 августа на сайте Госзакупок.

Заказчиком является «Центр народного творчества и культурных инициатив». Начальная цена лота — 2,2 миллиона рублей.

Концерт должен состояться 27 августа в селе Деревянное Прионежского района. Как следует из конкурсной документации, коллектив из Бишкека должен выйти на сцену в 19:00 и выступать в течение часа, но время может быть уточнено в день концерта.



В 2022 году День республики пройдет в нескольких населенных пунктах. Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия состоятся в селах Деревянное и Шелтозеро, поселке Ладва, а также на курорте Ялгора. (фото radiokp.ru, афиша концерта)