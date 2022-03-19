На Празднике Севера карельские лыжники завоевали золото и серебро

В рамках 62-го Праздника Севера учащихся в Мурманске стартовали традиционные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек. В них принимают участие более 400 спортсменов из России и Белоруссии. Молодые представители Карелии достойно представляют на этих состязаниях наш регион.

Как сообщили в Федерации лыжных гонок Карелии, по итогам первых дней состязаний юные спортсмены Карелии показали достойные результаты. Так, в возрастной группе 15-16 лет дважды одержала победу в гонках классическим и свободным стилями петрозаводчанка Анна Корякова. А Анастасия Сидорова из Кондопоги завоевала серебро на дистанции 5 км свободным стилем.

Также на дистанции 7,5 км свободным стилем среди юношей первое место занял Корней Корнев из Костомукши, у петрозаводчанина Егора Демачева – бронза. В категории 17-18 лет дважды третье место заняла Дарья Бортник из Петрозаводска. Лыжник из Костомукши Егор Каразанов стал серебреным призером в гонке 7,5 км классическим стилем. Фото: vk.com/minsportkarelia