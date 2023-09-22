На Почтовой площади в Петрозаводске установят каменного тигра

В октябре на Почтовой площади на Древлянке положат гранитную плитку от карельского производителя с вкраплениями красно-розовых оттенков. Камень добыт в Лоухском районе. Цветовая гамма покрытия подобрана с учетом окружающих зданий и скульптуры тигра, которую планируют здесь установить.

Напомним, каменного тигра Петрозаводску передал глава Карелии, а ему в свою очередь скульптуру подарили камнеобработчики на одной из выставок. Было проведено голосование, и горожане выбрали место - в микрорайоне Древлянка.

Продолжается благоустройство Почтовой площади: сейчас там обустроили часть дренажной системы.

Подрядчик завершил выборку грунта и уложил водосборные лотки со стороны улицы Древлянка. Идет модернизация инженерных сетей и установка бордюров. Благоустройство территории проходит в рамках республиканской субсидии на социально-экономическое развитие. Работы ведет ООО «Свой дом».

Также в центре Почтовой площади посадят ель, которую будут украшать в канун новогодних праздников. // Фото: администрация Петрозаводска.