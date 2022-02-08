На площади Кирова разобрали конструкцию новогодней ели

Ну вот и все. Отгремел Новый год, который мы так ждали, настал февраль, и мэрия, наконец, распорядилась разобрать главную ель Петрозаводска на площади Кирова. Она подарила взрослым и детишкам месяц новогодней радости.

Конструкцию ели (по нынешним временам ель не ищут в лесу и не везут в город) разбирают и, как почти в каждой семье, так и в городе, прячут куда-то на «антресоли».

Теперь у нас «эко-ель» многоразового использования. Такой новогодний лайфхак, благодаря которому никто не рубит живую елочку «под самый корешок». (Видео)