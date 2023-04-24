На певца Алексея Кортнева завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против музыканта Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай», сообщает РИА Новости. Его подозревают в оскорблении представителя правоохранительных органов. Кортнев заявил, что прилетит в Новосибирск, где заведено дело, со своим адвокатом. Ранее СМИ сообщали, что Кортнев показал полицейскому неприличный жест.

В отношении музыканта завели уголовное дело по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти. Ему может грозить до года исправительных работ или штраф.

По данным новосибирских СМИ, в здании, где должна была выступать группа «Несчастный случай», произошло задымление. На площадку вместе с пожарными приехал наряд полиции. В ходе словесной перепалки Кортнев якобы показал средний палец одному из сотрудников МВД. // Фото: РИА Новости.