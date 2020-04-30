30 апреля 2020, 16:39
На Первомай воздух в Карелии прогреется до плюс 9
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 1 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1-3, днем +5+7.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1-6, местами до -9, днем +4+9.
В Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +3, переменная облачность, возможен небольшой снег.
В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.