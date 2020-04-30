На Первомай воздух в Карелии прогреется до плюс 9

Завтра, 1 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1-3, днем +5+7.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -1-6, местами до -9, днем +4+9.

В Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +3, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.