11 января 2022, 17:28
На острове Валаам зафиксировали необычное явление
Идущие в небо световые столбы запечатлел карельский фотограф
Над островом Валаам в небе заметили необычное свечение. Фотографии загадочного явления разместили в группе Валаамского монастыря ВКонтакте.
- Необычное явление. Световые столбы над Валаамом, -сказано в подписи к серии снимков.
Гигантские световые столбы соединили землю и небо, их сфотографировал Иван Трандин.
В комментариях подписчики восхищаются красотой, некоторые называют столбы света «уходящими к богу молитвами».
На самом деле это атмосферное явление редкое, но известное. Оно образуется в морозную погоду из-за отражения солнечного света в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. // Фото: источник