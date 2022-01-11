На острове Валаам зафиксировали необычное явление

Над островом Валаам в небе заметили необычное свечение. Фотографии загадочного явления разместили в группе Валаамского монастыря ВКонтакте.

- Необычное явление. Световые столбы над Валаамом, -сказано в подписи к серии снимков.

Гигантские световые столбы соединили землю и небо, их сфотографировал Иван Трандин.

В комментариях подписчики восхищаются красотой, некоторые называют столбы света «уходящими к богу молитвами».

На самом деле это атмосферное явление редкое, но известное. Оно образуется в морозную погоду из-за отражения солнечного света в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. // Фото: источник