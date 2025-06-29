1 июля на острове Кижи пройдет традиционный фестиваль плотницкого мастерства «Без сучка, без задоринки» (0+), сообщает сайт музея-заповедника «Кижи».

В этот день посетители музея-заповедника ознакомятся с секретами плотницкого мастерства, оценят умения современных плотников, попробуют свои силы в плотницких состязаниях. Гости смогут увидеть работу профессионалов с деревом, собрать макет бани, ознакомиться с традиционными плотницкими инструментами и технологиями.

Будут демонстрироваться основные приемы плотницкой работы: обработка и распиловка бревна, работа с различными инструментами, изготовление тесины.

В этот день на острове Кижи будут работать мастера по изготовлению деревянной игрушки, посуды и росписи по дереву. Юные посетители смогут поиграть в кижские «деревянные» версии популярных игр: дженга, крестики-нолики, тетрис. © «Петрозаводск говорит»