На острове Кижи появится новый экспозиционный комплекс

Началась работа по формированию нового архитектурного экспозиционного деревенского комплекса, который будет расположен в северной части острова Кижи — между Пудожским сектором и часовней Преображения. В администрации Музея-заповедника рассказали, что ему дали название «Прионежские вепсы».

«Музей приобрел дом Ларионовых из деревни Вехручей – традиционного вепсского поселения на территории Карелии. Перевозка дома строения – это долгий и непростой процесс. Он требует тщательного обмера памятника, маркировки бревен, разборки, перевозки и восстановления»,

- рассказали сотрудники.

На острове Кижи уже представлены жилые архитектурные комплексы Заонежья – русские постройки и дом карельского крестьянина Яковлева. Теперь традиционное вепсское строение украсит архитектурную коллекцию музея. Дополним, что дом семьи Ларионовых был построен в 1908 году. А в планах музея составить этот комплекс из трех домов, двух бань, амбаров, конюшни и колодца. Фото: kizhi.karelia.ru.