29 января 2021, 11:16
Общество

На Онежской набережной в Петрозаводске запретили остановку транспорта

Временные ограничения дорожного движения в карельской столице связаны с проведением «Гипербореи»

С сегодняшнего дня на Онежской набережной в Петрозаводске временно изменена схема движения. Запрещена остановка транспорта на участках, рядом с которыми будут работать участники конкурса снежных и ледовых скульптур, сообщает пресс-служба мэрии.

Временные ограничения начали действовать сегодня в 9 утра и продлятся до 8 февраля - на весь период подготовки и проведения «Гипербореи». Они призваны обеспечить безопасность участников фестиваля.

Мэрия призывает автомобилистов руководствоваться дорожными знаками и заранее планировать пути объезда. Фото alekseevsky.mos.ru

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Петрозаводск
Онежская набережная
остановка транспорта
запрет
Гиперборея
снежные и ледовые скульптуры
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