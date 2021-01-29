На Онежской набережной в Петрозаводске запретили остановку транспорта

С сегодняшнего дня на Онежской набережной в Петрозаводске временно изменена схема движения. Запрещена остановка транспорта на участках, рядом с которыми будут работать участники конкурса снежных и ледовых скульптур, сообщает пресс-служба мэрии.

Временные ограничения начали действовать сегодня в 9 утра и продлятся до 8 февраля - на весь период подготовки и проведения «Гипербореи». Они призваны обеспечить безопасность участников фестиваля.

Мэрия призывает автомобилистов руководствоваться дорожными знаками и заранее планировать пути объезда. Фото alekseevsky.mos.ru