09 декабря 2020, 20:43
На Онежской набережной открыли фотопроект, посвященный героям России
Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы и продолжает серию мероприятий в рамках Года памяти и славы
В Петрозаводске на Онежской набережной открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто». Фотопроект подготовлен благотворительным фондом «Память поколений», сообщает пресс-служба мэрии города.
Выставка будет работать до 11 января. Горожане смогут окунуться в историю страны через личный опыт ее героев. Они обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане, ставили рекорды в космосе.
Съемки героев проекта проходили осенью 2019 года. Мастера фотографии работали на безвозмездной основе, отметили в городской администрации. Фото twimg.com