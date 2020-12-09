На Онежской набережной открыли фотопроект, посвященный героям России

В Петрозаводске на Онежской набережной открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто». Фотопроект подготовлен благотворительным фондом «Память поколений», сообщает пресс-служба мэрии города.

Выставка будет работать до 11 января. Горожане смогут окунуться в историю страны через личный опыт ее героев. Они обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане, ставили рекорды в космосе.

Съемки героев проекта проходили осенью 2019 года. Мастера фотографии работали на безвозмездной основе, отметили в городской администрации. Фото twimg.com