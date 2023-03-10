На масштабную реконструкцию ливневки в Петрозаводске денег нет

Одной из болевых точек назвал ливневую канализацию в Петрозаводске мэр Владимир Любарский. Чтобы полностью решить проблему, нужно найти более 17 миллиардов рублей.

Таких денег у города нет, они превышают несколько его годовых бюджетов. Так что появления единого очистного сооружения можно не ждать.

- Планируем пойти другим путем. В прошлом году обследовали 8 выпусков ливневки. Ориентировочная стоимость устройства современных локальных очистных сооружений на них составляет 292,5 миллиона рублей,

- заявил Любарский.

Он уточнил, что летом восстановят работоспособность локальных очистных сооружений на выпуске № 5 в створе Московской. Это обеспечит необходимую очистку стоков.

Напомним, еще в 2009 году суд обязал городскую администрацию построить очистные сооружения на ливневой канализации. Предполагалось, что локальные очистные демонтируют и построят единое. Но денег на это не нашли. // фото: draganab/istockphoto.com