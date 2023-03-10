Директор в Петрозаводске больше 3 месяцев не платил сотрудникам

Генеральный директор расположенной в Петрозаводске компании больше трех месяцев не платил своим сотрудникам. Только после возбуждения уголовного дела люди смогли получить деньги, сообщили в СУ СКР по региону.

Руководитель не выплачивал зарплату двум сотрудникам с марта 2018 года по октябрь 2020-го. В результате он задолжал им больше 330 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что возможность платить была, но директор расходовал деньги на другие цели. В ходе следствия он полностью погасил долги, дело прекратили в связи с примирением сторон. // фото: «Петрозаводск говорит»