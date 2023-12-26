На магов и гадалок россияне тратят столько же, сколько на еду

Интерес россиян к услугам ясновидящих и гадалок растет. По итогам текущего года его объем приблизился к двум триллионам рублей, пишут «Аргументы и Факты».

Прибыль этой индустрии почти сравнялась с тратами на продукты питания. Так, за последний за год россияне заплатили за оккультные услуги 2,1 триллиона рублей, сообщил Росстат.

Прибыль на «магическом» рынке растет до 20 процентов в год. Эта сфера опережает по доходности популярные курсы финансовой грамотности.

Самым большим спросом пользуются услуги гадалок. Их доля составляет примерно 60–70 процентов от всего объема рынка. Еще 15–20 процентов приходится на разные обряды.

Остальную нишу заполняют прочие оккультно-магические практики вроде наведения проклятий, общения с духами и лечения энергией. // фото: prostooleh/ freepik.com