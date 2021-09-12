На линию в Петрозаводске вышел неисправный автобус

Тотальную проверку маршрутных автобусов провели ранним утром 11 сентября в столице Карелии. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что нашли нарушения.

Инспекторы проверяли автобусы на Балтийской. Смотрели, есть ли все необходимые документы, правильно ли составлена путевая документация. Естественно, оценивали и техническое состояние.

Оказалось, что один из автобусов технически неисправен, при таком состоянии, в котором он был, эксплуатировать транспортное средство запрещено.

В отношении водителя и механика вынесли постановление об административном правонарушении. // Фото: источник