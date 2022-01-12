На Кургане установили специальные кабины для подготовки лыж

В Петрозаводске на спортивном комплексе на Кургане появились новые вакс-кабины для подготовки лыж. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Четыре комфортные кабины предназначены для сервисменов - специалистов, которые готовят инвентарь. Пользоваться вакс-кабинами будут участники соревнований и тренеры: лыжники, биатлонисты, триатлонисты, ориентировщики.

Сейчас на Кургане идет монтаж кабин, электричества и установка оборудования. Работы займут около двух недель. Фото источника