На Кукковке землевладельцы поделились мусором с жителями квартир

В паблике "Подслушано в ПТЗ" житель Старой Кукковки поделился своим негодованием: владельцы частных домов выносят мусор на площадки, которые принадлежат многоквартирным домам. Автор поста пожаловался, что жителям квартир приходится убирать все самостоятельно.

Неприятная ситуация происходит на улице Каменоборская. В тексте отметили, что ухудшают положение дел владельцы гаражей напротив. Они выносят на мусорную площадку много резины, которая занимает место.

Автор поста пожаловался, что управляющая компания не убирает мусор вокруг контейнеров, который позже разлетается по двору. Из-за этого жители квартир очищают территорию самостоятельно, за свой счет. © «Петрозаводск говорит»