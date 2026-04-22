22 апреля 2026, 10:43
На Красной площади закроют Мавзолей
Некрополь и Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей до 17 мая
фото стопкадр с вебкамеры
Посетителей не будут пускать в усыпальницу, где в саркофаге лежит тело революционера и политического деятеля Владимира Ленина, с 23 апреля по 17 мая.
Также москвичей и гостей столицы не будут пускать к некрополю у Кремлевской стены.
По сообщению «Комсомольской правды», в Москве начинается подготовка ко Дню Победы. Для создания трибун и праздничного баннера временно ограничат доступ к Мавзолею.