На Красной площади закроют Мавзолей

Мавзолей Ленина в Москве на время закроют.

Посетителей не будут пускать в усыпальницу, где в саркофаге лежит тело революционера и политического деятеля Владимира Ленина, с 23 апреля по 17 мая.

Также москвичей и гостей столицы не будут пускать к некрополю у Кремлевской стены.

По сообщению «Комсомольской правды», в Москве начинается подготовка ко Дню Победы. Для создания трибун и праздничного баннера временно ограничат доступ к Мавзолею.