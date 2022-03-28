На Кондопожском ЦБК прошли противопожарные учения

С 14 по 17 марта на АО «Кондопожский ЦБК» (входит в группу компаний «Карелия палп») в рамках пожарно-тактической подготовки состоялись оперативно - тактические учения (ОТУ) дежурных караулов Кондопожского пожарно-спасательного гарнизона и договорной части по охране Кондопожского ЦБК.

Главная цель оперативно-тактического изучения — приобретение необходимых знаний о планировке и характере застройки промплощадки, бумцехов и зданий, проездов к ним, о системе противопожарного водоснабжения предприятия, определения кратчайших путей следования к месту вызова, отработка навыков и умений на сложном объекте и регулировка совместных действий.

В этот раз учения проходили в бумажном цехе. Каждый дежурный караул начал знакомство с бумажным цехом с нулевой отметки и завершил на крыше здания. Все уровни были изучены самым тщательным образом.

Основная цель учений – снизить пожарные риски для предприятия и в случае необходимости отработать максимально быстро совместные действия,

- подчеркнул инструктор противопожарной безопасности ООО ДПЧ КРО ВДПО по охране АО "Кондопожский ЦБК" Алексей Ахметов, который курирует эти совместные занятия.