На Колыме медведь загрыз девушку, людоеда ликвидировали

Медведь напал на девушку в Магадане. ЧП произошло днем 15 июля. В полицию сигнал поступил по линии 112. Нападение произошло в районе Танкодрома в областном центре.

Прибывшие на место ЧП силовики и охотоведы нашли бурого медведя и тело погибшей. Хищника ликвидировали, сообщается в телеграм-канале полиции Колымы. По факту нападения медведя на человека проводится проверка. // фото freepik.com