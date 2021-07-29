На «Коле» остановили лихача, который привык превышать скорость

Инспекторы ДПС в ходе контроля за дорожной обстановкой на территории Олонецкого района выявили нарушителя. Водитель существенно превысил скорость, его наказали, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, передвигался по федеральной трассе «Кола» со скоростью, которая было на 40 километров в час больше разрешенной.

Когда автомобилиста остановили и стали проверять его данные, оказалось, что он уже не впервые превышает скорость.

За такое нарушение ему грозит штраф от 2 000 рублей до 2 500. На водителя составили протокол. // Фото: Госавтоинспекция Карелии