На Ключевой занялись санитарной обрезкой кустарников

ООО «Городской комбинат благоустройства» продолжает санитарную обрезку живой изгороди в Петрозаводске, которая поможет зеленым насаждениям дать молодые побеги.

Как рассказали в администрация Петрозаводска, сейчас подрядчик работает на Ключевой, на аллеях Отцов и Дружбы. Ранее кустарники обрезали на Октябрьском и проспекте Александра Невского, в скверах Ленинградских ополченцев и Ортьё Степанова.

Сотрудники комбината мульчируют почву и выполняют «посадку на пень». Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Поэтому живая изгородь восстановится. В планах также провести работы в Александровском, Безымянном, скверах Марии Мелентьевой, Василия Зайцева, Ивана Молчанова, в Зарецком и парке 50-летия Пионерской организации, на Левашовском бульваре, Малой Подгорной аллее и др.

Всего подрядчик обрежет около 6 тыс. погонных метров кустарников по всему городу. Также в ближайшее время в разных районах высадят и новые растения, в том числе на местах, где требуется восстановление целостности живых изгородей.