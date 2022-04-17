На Ключевой неадекватный злоумышленник напал на девушку

В паблике ВК «Живой Петрозаводск» появилось видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины в неадекватном состоянии на девушку 18 лет, которая шла, разговаривая по телефону. Происшествие произошло на улице Ключевой.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник преследовал ее до самого подъезда. Как рассказала пострадавшая, возле дверей он закрыл ей рот и нос и потащил к машине. Несмотря на то, что девушка звала на помощь, никто на крики не вышел. Правда, она оказал ему сопротивление. Они упали. Тогда девушка успела встать, схватить выпавший телефон и забежать домой.

Сообщаются приметы напавшего: рост 165-175см, в наркотическом состоянии, возраст 20-30 лет, на нем была темная кофта с капюшоном, темные брюки. Из внешности мужчины, девушка запомнила только широко открытые, выпученные, стеклянные глаза и очень замедленные движения. Он пока не найден. Видео: vk.com/ptzlive.