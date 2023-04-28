На кладбище Пески обнаружены пустые могилы

На кладбище Пески обнаружены могилы без погребенных людей. Близкие погибших, не зная, где покоится их родственник, ставили кресты и надгробия без факта захоронения. То есть данные на табличках кладбища Пески не обязательно означают, что в этом месте было захоронение.

В период оккупации с 1941 по 1944 год на территории Петрозаводска размещались семь концентрационных лагерей, в которых содержалось около 20 тысяч узников славянского происхождения – жителей Карелии и Ленинградской области. Большинство заключенных составляли женщины, старики и дети.

В лагерях был установлен суровый режим – невзирая на возраст и состояние здоровья, узников принуждали выполнять тяжёлую работу на лесозаготовках, строительстве дорог и других объектов. В лагерях практиковались побои, пытки и истязания, в результате которых погибло около семи тысяч человек.

Одним из мест их захоронения стало городское кладбище в Песках. Людей хоронили не в могилы, а в траншеи. В самое страшное время 1942 года в день вывозили на кладбище до 80 трупов. (Видео)