26 мая 2021, 18:54
Авто

На Голиковке с июня изменится схема движения транспорта

Водителей Петрозаводска предупреждают о запрете остановки у перекрестка

С 14 июня на Голиковке изменится схема движения транспорта, сообщает сайт городской администрации.

На участке улицы Калинина перед ее пересечением с проспектом Александра Невского (в районе сквера Калинина) будет запрещена остановка транспорта.

Изменения призваны увеличить пропускную способность этой магистральной улицы. Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД. // Изображение: petrozavodsk-mo.ru

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Голиковка
схема движения
остановка запрещена
улица Калинина
проспект Александра Невского
городская администрация
Администрация города