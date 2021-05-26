На Голиковке с июня изменится схема движения транспорта

С 14 июня на Голиковке изменится схема движения транспорта, сообщает сайт городской администрации.

На участке улицы Калинина перед ее пересечением с проспектом Александра Невского (в районе сквера Калинина) будет запрещена остановка транспорта.

Изменения призваны увеличить пропускную способность этой магистральной улицы. Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД. // Изображение: petrozavodsk-mo.ru