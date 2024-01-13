На Древлянке сегодня ночью продолжат убирать снег

В ночь на воскресенье в Петрозаводске вноь запланированы снегоуборочные работы. Техника будет работать на улице Попова и Березовой аллее.

ГИБДД призвала автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички.

Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе техники, увезут на эвакуаторе. // фото «Петрозаводск говорит»