На Древлянке появятся новые тропы здоровья

Уже в этом году в Петрозаводске могут появится новые тропы здоровья, сообщает пресс-служба мэрии. Планируется, что эко-зоны для прогулок благоустроят на Древлянке в парках Радиозавода и Неглинский Берег.

На выездном совещании в парке Радиозавода специалисты комитета ЖКХ встретились с местными инициативными жителями. Было принято совместное решение о том, чтобы на первом этапе работ установить на территории новые опоры освещения, обустроить дренажные канавы и уложить трубы для водоотведения.

Как уточнили в администрации города, субсидия на создание троп здоровья выделена из республиканского бюджета. Сейчас идет разработка технического задания и готовится сметная документация по благоустройству территории. Фото: petrozavodsk-mo.ru.